Первая леди Франции Брижит Макрон дала советы первой леди Украины Елене Зеленской
18 июня 2019, 10:23 [ «Аргументы Недели» ]
Первая леди Франции Брижит Макрон дала советы первой леди Украины Елене Зеленской. О встрече с супругой французского президента в Париже рассказала сама Елена Зеленская. Зеленская сопровождала своего мужа президента Украины Владимира Зеленского во время двухдневного визита во Францию и Германию.
Брижит Макрон принимала супругу украинского президента в Елисейском дворце в Париже. "Я впервые встретилась с женой французского президента Брижит Макрон. Я благодарю потрясающую первую леди за дружескую беседу, теплую атмосферу и советы, которые она мне дала", - поделилась Зеленская.
В администрации президента Украины рассказали, что жена президента Макрона поделилась опытом организации разных проектов, проходящими под ее патронатом. Первая леди Франции занимается образованием и здравоохранением. Елена Зеленская поделилась, какие в будущем проекты хотела бы реализовать в Украины и пригласила Брижит Макрон с визитом в Киев.
В Инстраграм появились фото со встречи. 41-летняя Зеленская носит одежду украинских дизайнеров. В Елисейском дворце первая леди Украины была одета в костюм нежно-голубого цвета и бежевые лодочки. Юбка - миди. На 65-летней Макрон было светлое платье, длина которого не прикрывала колен.
Украинцам нравится, как выглядит супруга их президента. Некоторые считают, что со временем Зеленская затмит первую леди США Меланью Трамп.
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