В зоне конфликта в Донбассе уничтожили командира разведчиков батальона ВСУ

В зоне конфликта в Донбассе уничтожен командир разведки одного из батальонов, входящих в состав 57-й бригады Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на данные киевской стороны проинформировали отечественные интернет-СМИ.

Как пишет «Русская весна», военнослужащий Павел Тихонов погиб в минувший понедельник при выполнении боевой задачи. Детали случившегося не раскрываются. Известно, что у 43-летнего мужчины остались супруга, сын и дочь.

Ранее во вторник сообщалось, что Владимир Зеленский рассказал, как можно прекратить конфликт в Донбассе. По словам президента Украины, Запад должен продолжать оказывать давление на Москву.