Зеленский придумал, как начнет разговор с Путиным при встрече

Президент Украины Владимир Зеленский придумал, как начнет разговор с российским лидером Владимиром Путиным при встрече. Об этом украинский политик рассказал в интервью немецким журналистам.

Зеленский заявил, что при первой же встрече с Путиным подчеркнет, что "Донбасс и Крым – это Украина", передает немецкое издание Bild

Украинский президент уточнил, что рассчитывает на скорое возвращение полуострова в состав страны. Владимир Зеленский уточнил, что не раз был в Крыму и отметил, что считает его уникальным местом.