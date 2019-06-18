Политолог обозначил плацдарм для «завтрашней агрессии» Запада против России

Современная Украина представляет собой плацдарм для «завтрашней агрессии» Запада в отношении Российской Федерации. Соответствующую точку зрения высказал отечественный политолог Евгений Сатановский, которого процитировали в блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», Сатановский полагает, что нейтральный статус Украины невозможен. Бывшая советская республика может быть или с Россией, или с Западом. Последний в настоящее время использует Украину для подрыва РФ, отметил эксперт.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший сотрудник российского Генштаба Константин Сивков раскрыл возможную стратегию Соединенных Штатов в войне против Москвы.