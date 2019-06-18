Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу предложил продлить антироссийские санкции

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу предложил на год продлить антироссийские санкции из-за решения России предоставить гражданам Украины по упрощенной процедуре получение гражданства РФ.

Зеленский просит сохранить санкционное давление на РФ

Свою идею глава эстонского МИД высказал во время встречи в Люксембурге. Урмас Рейнсалу призвал министров иностранных дел ЕС продлить санкции против России с шести месяцев до года. Также он предложил дополнить список лиц, на которых распространяются санкции. Во вторник 18 июня, пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства опубликовала сообщение, в котором говорится: "По мнению Рейнсалу, недавнее решение России предоставить гражданам Украины по упрощенной процедуре получение российского гражданства показывает, что РФ не намерена выполнять минские соглашения".