Принца Уильяма подвергли критике за его отношение к старшим детям

Британского принца Уильяма раскритиковали за его отношение к старшим детям. Причиной для обсуждений стал снимок, который был опубликован на страничке герцога и герцогини Кембриджских в честь Дня Отца.

На снимке запечатлен момент, когда принц Уильям сидит на корточках перед своим младшим сыном Луи, качающимся на качелях. Мужчина и маленький мальчик смотрят друг на друга с любовью и теплотой.

Многим показалось, что фотография является очень трогательной, однако нашлись и те, кому показалось, что герцог уделяет слишком много внимания малышу и "забывает" о старшем сыне и дочери. Поклонникам британской королевской семьи стало обидно за Джорджа и Шарлотту. Некоторые и вовсе заявили, что отцу нельзя иметь любимчиков среди детей.