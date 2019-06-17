США прекратят оказывать финансовую помощь сразу трем странам

Руководство Соединенных Штатов Америки намерено прекратить предоставление финансовой помощи сразу трем странам, власти которых, по мнению Вашингтона, не принимают мер для борьбы с миграционным кризисом.

Соответствующую информацию в понедельник, 17 июня, в рамках регулярного брифинга для журналистов предоставила руководитель пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус, передает ТАСС.

Подчеркивается, что финансовая помощь не будет оказываться Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, если власти этих государств не начнут совершать конкретные действия для сокращения количества нелегальных мигрантов, которые прибывают на границу с США.