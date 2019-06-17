Первый президент Украины озвучил вероятное условие нового Майдана при Зеленском

Леонид Кравчук, первый президент Украины, рассказал, при каком условии в бывшей советской республике произойдет новый Майдан. Соответствующее заявление Кравчук сделал в разговоре с представителями СМИ.

Как пишет интернет-ресурс «ПолитНавигатор», экс-президент заявил, что общество не позволит Владимиру Зеленскому изменить вектор движения страны на пророссийский. Если глава государства это сделает, в Киеве соберется Майдан и украинского лидера «вынесут на руках», спрогнозировал Леонид Кравчук.

Ранее сообщалось, что отечественный эксперт Владимир Брутер рассказал о «сложной проблеме» Владимира Зеленского.