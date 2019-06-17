В Канаде чиновникам велели уважать светскость государства, запретив хиджаб и кипу

В канадской провинции Квебек приняли закон, запрещающий представителям местных властей носить на рабочем месте религиозные символы. Об этом в понедельник сообщает телекомпания BBC.

Документ получил название "Закон об уважении светскости государства" и предусматривает полный запрет ношения государственными служащими в рабочее время любых религиозных атрибутов одежды.

Судьи, полицейские, педагоги и другие публичные фигуры теперь не могут приходить на работу в кипах, тюрбанах или хиджабах. При этом те, кто начал носить эти символы до принятия закона, могут продолжить это делать.