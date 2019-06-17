Госдеп: США верят в денуклеаризацию КНДР

Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что американская администрация верит в то, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выполнит обещание и осуществит денуклеаризацию своей страны.

Таким образом Ортэгус прокомментировала публикацию радиостанцией "Голос Америки" копии документа, в которой говорится, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын якобы назвал переговоры с властями США первым шагом к закреплению статуса ядерной державы за Северной Кореей.

В Госдепе отметили, что американское руководство не намерено комментировать каждое подобное сообщение и строить догадки. Подчеркивается, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео убеждены, что Ким Чен Ын выполнит свое обязательство осуществить денуклеаризацию, передает ТАСС.