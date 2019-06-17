Стали известны майские боевые потери воюющих против ДНР и ЛНР силовиков Украины

Озвучено, какие боевые потери понесла украинская сторона в зоне конфликта в Донбассе в мае. Соответствующие данные раскрыл генерал-майор Игорь Танцюра, начальник штаба киевской операции Объединенных сил.

По словам военного, в прошлом месяце количество раненых и травмированных в результате боевых действий составило 42. У 19 силовиков — боевое травмирование. Восемь человек погибли, процитировало Танцюру интернет-издание «Русская весна».

Ранее в понедельник сообщалось, что украинский политик Виктор Медведчук обозначил условие наступления мира на востоке страны. По мнению Медведчука, для того, чтобы прекратилась война, необходима политическая воля киевского руководства.