Стали известны майские боевые потери воюющих против ДНР и ЛНР силовиков Украины
17 июня 2019, 21:46 [ «Аргументы Недели» ]
Озвучено, какие боевые потери понесла украинская сторона в зоне конфликта в Донбассе в мае. Соответствующие данные раскрыл генерал-майор Игорь Танцюра, начальник штаба киевской операции Объединенных сил.
По словам военного, в прошлом месяце количество раненых и травмированных в результате боевых действий составило 42. У 19 силовиков — боевое травмирование. Восемь человек погибли, процитировало Танцюру интернет-издание «Русская весна».
Ранее в понедельник сообщалось, что украинский политик Виктор Медведчук обозначил условие наступления мира на востоке страны. По мнению Медведчука, для того, чтобы прекратилась война, необходима политическая воля киевского руководства.