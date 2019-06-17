Десять пассажиров самолета, летевшего в Швейцарию, пострадали из-за турбулентности

Десять пассажиров самолета, летевшего из Косово в Швейцарию получили ранения и травмы из-за турбулентности. Согласно последней информации осведомленных источников, все они были доставлены в больницу.

Сотрудник принимающего аэропорта уточнил, что сильная тряска началась примерно за полчаса до посадки. Как сообщает Badische Zietung, воздушное судно непрерывно трясло в течение десяти минут, вследствие чего по салону буквально летали горячие напитки. Известно, что один мужчина ошпарил себе шею, а еще одна пассажирка сильно ударилась головой о потолок.

Пилот самолета попросил помощи у наземных служб, однако смог посадить летательный аппарат без каких-либо проблем.