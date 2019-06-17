Десять пассажиров самолета, летевшего в Швейцарию, пострадали из-за турбулентности
17 июня 2019, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
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17 июня 2019, 21:25 [ «Аргументы Недели» ]
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