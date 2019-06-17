Соединенные Штаты хотят возобновить испытания ядерных ракет?

Официальная Москва заподозрила Вашингтон в намерениях выйти из договора о запрещении ядерных испытаний. Сообщение опубликовано на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Поводом для публичной реакции российского дипломатического ведомства стал доклад американской разведки. В этом докладе США по сути обвинили Россию в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Обвинения были беспочвенными.

Никаких доказательств в докладе не приводится. В этом был найден намек на намерения США разорвать договор.

«США даже не потрудились изобрести хоть какую-то новую схему для осуществления своих планов и практически полностью повторяют действия по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности», — заявил российский МИД, — «По всей вероятности, в скором времени следует ожидать заявления администрации США о том, что она не считает возможным оставаться в ДВЗЯИ, который якобы «нарушается другими его участниками».