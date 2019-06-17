Зеленский просит сохранить санкционное давление на РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский в понедельник, 17 июня, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном попросил в будущем сохранить санкционное давление на Российскую Федерацию.

Зеленский подчеркнул, что ключевой его задачей является завершение войны и возвращение "аннексированных украинских территорий". Политик добавил, что установить мир военным путем невозможно, поэтому действовать можно только при помощи дипломатии и санкционного давления на Россию.