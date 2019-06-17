Депутат Сейма: мы можем вернуться во времена Андропова

Депутат Сейма Алдис Гобземс эмоционально отреагировал на заявление Службы госдоходов Латвии, что теперь специальное подразделение сможет останавливать автомобили на крупных автострадах в поисках наличных денег. «Это фактически обыски без ордера», - заявил г-н Гобземс.

Все началось с того, что генеральный директор СГД Латвии Иева Яунземе официально заявила, что в данной службе будет создано специальное подразделение, сотрудники которого будут проводить оперативные мероприятия там, где могут быть нелегальные средства в виде наличности.

«Мы будем проверять людей в тех местах, где мы знаем, что могут быть крупные суммы наличности. Например, на крупных автодорогах. Это не будет акция, а только проверка поступившей оперативной информации».

Данное заявление возмутило депутата Сейма Алдиса Гобземса.

«Это первые признаки тоталитарного государства. В поисках наличных денег на дорогах никого нельзя задерживать и обыскивать без разрешения суда. Не позволяйте этого делать! В противном случае это будет похоже на сталинские времена! С юридической точки зрения происходит абсурд! Есть внутренние и внешние границы ЕС. Хочу напомнить, что когда Латвия вступала в ЕС, то мы взяли на себя определенные обязательства – свобода передвижения капитала и людских ресурсов. Это означает, что у нас нет таможни на внутренних границах ЕС. Теперь мы хотим сделать «определенную таможню» для проверки наличных денег. Ни в одной стране ЕС такого нет! Вместо того, чтобы серьезно решать вопросы, мы будем трясти людей на дорогах. Если будут введены такие нормы, то мы скоро «вернемся» во времена Андропова, когда людей хватали на дорогах и улицах. Этого допустить нельзя!»

Но СГД стоит на своем решении «намертво»! Будут проверки! Ожидайте!