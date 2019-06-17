В ЕС заявили, что ожидают от Ирана полного выполнения своих обязательств в рамках СВПД

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что сообщество ожидает от Тегерана выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Могерини подчеркнула, что задачей Европейского Союза является сохранение сделки. Сейчас, по ее словам, Иран выполняет свои обязательства, вследствие чего ЕС рассчитывает на то, что страна продолжит эту политику, передает ТАСС.

Ранее сегодня председатель парламентского комитета по вопросам атома Ирана Моджтаба Зоннур сообщил, что, если страны-участницы СВПД по иранской ядерной программе не примут меры для сохранения соглашения, Тегеран рассмотрит возможность выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).