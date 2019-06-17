Экс-президент Латвии обиделась на латвийцев и пригрозила, что ее похоронят в Канаде

Экс-президент Латвии Вайра-Вике Фрейберга, которая попала в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией после того, как при помощи посредников обеспечила себе место захоронения недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте, обвинила латвийцев в «ненависти и зависти».

Г-жа экс-президент осталась очень недовольна реакцией латвийцев. Действительно, скандал насчет «места на кладбище» разгорелся не на шутку. Жители Латвии обвиняли г-жу Фрейбергу в использовании «служебного положения».

Информацию о том, что Вайра-Вике Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте, обнародовали латвийские СМИ. С этого и начался скандал.

Экс-президент выбрала себе место на Первом лесном кладбище. Дело в том, что свой «последний приют» не каждый может найти на данном кладбище: оно частично закрыто, а место могут получить те, у кого уже есть там захоронения и они «заполнены». Как могла получить там место экс-президент, извините, не совсем понятно!

Сама Вайра-Вике Фрейберга не торопится «открывать карты». Она не желает обсуждать эту тему с латвийцами.

Хотя, экс-президент рассказала историю своей семьи. И она намеревалась рядом с собой похоронить останки своего сына, который прожил один день.

«В Монреале покоится наш сынок, который родился и умер в 1966 году. Мы с мужем уже оформили все документы, потому что надеялись, что и нас самих похоронят на родине. Но как теперь класть ребенка в могилу, над которой мой народ надругался своей ненавистью, злобой и завистью?

Также Вике Фрейберга «пригрозила» латвийцам, что рассмотрит вариант своего захоронения в Канаде.

«Пусть и в чужой земле, где ни у кого не может появиться мысль, что можно завидовать последнему пристанищу человека. Я рассматриваю вариант кремации. Надеюсь, что мой прах развеют над частными владениями в сельской местности, а я каждый год буду расцветать цветами. Незабудками», - посетовала экс-президент.

Более ничего г-жа Фрейберга не стала объяснять «своему народу».