Правоохранительные органы Испании расследуют убийство девочки из России

Сотрудники правоохранительных органов Каталонии приступили к расследованию убийства 13-летней девочки из России. В минувшее воскресенье, 16 июня, тело ребенка было обнаружено в городе Матаро.

Известно, что женщина, ее 16-летний сын и 13-летняя дочь приехали из России в каталонский город около года назад. Как сообщает издание Periodico , несколько дней назад мать ненадолго уехала и оставила детей одних.

Друзья семьи пытались связаться с ребятами, однако они не отвечали на звонки. Впоследствии именно приятели матери нашли тело девочки. Они также сообщили, что в квартире была сдвинута мебель, а на стенах и простынях остались пятна крови. Брата погибшей ищет полиция.