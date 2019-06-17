Политолог обозначил претендентов на раздел территории украинского государства

Политический эксперт Ростислав Ищенко рассказал, какие страны являются претендентами на раздел территории украинского государства. По данной теме аналитик высказался, отвечая на вопросы пользователей YouTube.

По словам Ищенко, Польша претендует на Галицию, Венгрия — на Закарпатье, Румыния - на Северную Буковину и Южную Бессарабию. При этом политолог отметил, что включение в состав соседей Украины перечисленных регионов станет возможно, если сложатся «благоприятные обстоятельства». Должен состояться «нерегулируемый распад» бывшей советской республики, процитировал эксперта интернет-ресурс «Украина.ру».

Ранее сообщалось, что в блогосфере опубликовали прогноз математика Мохаммада Сидика Афгана о будущем развале Украины.