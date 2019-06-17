Из кабинета Зеленского могут сделать музей еще при жизни президента

Здание администрации украинского президента могут превратить в музей. С таким заявлением выступил глава администрации Андрей Богдан.

Сама администрация планирует переехать в новый офис. Оно будет открытого типа со стеклянными стенами. Обещается, что туда сможет «спокойно прийти любой гражданин Украины».

«Мы планируем создать из администрации президента организацию, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы», - заявил Богдан.

Пока администрация украинского президента находится в здании, являющимся памятником архитектуры. Его планируется превратить в музей украинской государственности.

В сериале «Слуга народа» переезд в новое здание был одной из заметных сцен, символизирующих переход на новые принципы работы. Этот переезд Владимир Зеленский пообещал перед выборами. И вот, теперь глава администрации Зеленского пообещал его снова.

К слову, это одно из самых простых обещаний Зеленского с учетом нынешней ситуации на Украине. Сейчас Зеленский воюет со старым парламентом. Кроме того, у него страна в преддефолтном состоянии.