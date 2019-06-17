Украинский оппозиционер назвал условие прекращения гражданской войны в Донбассе

Виктор Медведчук, украинский политик, находящийся в оппозиции к властям бывшей советской республики, назвал условие прекращения гражданской войны на территории Донбасса. По данному вопросу Медведчук высказался в разговоре со СМИ.

По словам собеседника журналистов, он верит в то, что в Донбассе можно восстановить мир и прекратить боевые действия. Для этого необходимо проявление политической воли со стороны президента Владимира Зеленского и Верховной Рады, процитировали Виктора Медведчука «Известия».

Ранее сегодня сообщалось, что в сеть выложили видео «ползучего наступления» киевских силовиков в Луганской области.