На Украине военкомы и полиция ловят на улицах призывников. Мать парня покусала военного в штатском

На Украине военкомы совместно с полицией массово задерживают на улицах или заманивают в райотделы МВД молодых людей для того, чтобы затем доставить их на призывные пункты. В Ровно мать юноши покусала сотрудника военкомата в штатском, который пытался задержать ее сына.

Скандалы, связанные с весенне-летним призывом в армию, охватили всю страну, - пишут украинские СМИ.

Возмущенная 51-летняя мать вцепилась зубами в руку 33-летнего военного, которые схватил на улице ее сына. Согласно ее объяснению, она вообще не поняла, кто пытается задержать ее сына, - сообщает "СП".

Украинские СМИ приводят примеры: в Дарницком районе Киева военкомами необоснованно задержаны около 100 человек. Некоторых парней хватали прямо на остановках общественного транспорта. Одному из потенциальных призывников сказали, что он похож наркомана. Юношу под видом досмотра заставили сесть в полицейский автомобиль и прямой наводкой отвезли в военкомат.

В Херсоне облавы на молодых людей устраивали прямо на проходной судостроительного завода. Приглянувшихся военкомам юношей хватали, заламывали им руки и отправляли "отдавать долг родине". В военкомате жалуются, что от несения воинской службы в Херсоне уклоняются тысячи юношей.