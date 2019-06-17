Основатель «Донбасса» пригрозил экс-главе АТО после признания в атаке на батальон
17 июня 2019, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]
Семен Семенченко, основатель и бывший командир батальона «Донбасс», пригрозил экс-начальнику Вооруженных сил Украины Виктору Муженко после признания последнего в атаке на добровольческое формирование. Соответствующую запись Семенченко оставил в Facebook.
Генерал Муженко, в прошлом занимавший должность командующего «Антитеррористической операцией» (бывшее название силовой операции Киева на востоке Украины), рассказал в беседе с журналистами, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке нанесли удары по батальону «Донбасс», который выдвигался на штурм города Попасная.
«Встретимся когда-нибудь», - отреагировал на слова Муженко Семен Семенченко. Экс-комбат отметил, что генерал прятался от него пять лет, но это не может продолжаться вечно.