Основатель «Донбасса» пригрозил экс-главе АТО после признания в атаке на батальон

Семен Семенченко, основатель и бывший командир батальона «Донбасс», пригрозил экс-начальнику Вооруженных сил Украины Виктору Муженко после признания последнего в атаке на добровольческое формирование. Соответствующую запись Семенченко оставил в Facebook.

Генерал Муженко, в прошлом занимавший должность командующего «Антитеррористической операцией» (бывшее название силовой операции Киева на востоке Украины), рассказал в беседе с журналистами, что в 2014 году летчики ВСУ по ошибке нанесли удары по батальону «Донбасс», который выдвигался на штурм города Попасная.

«Встретимся когда-нибудь», - отреагировал на слова Муженко Семен Семенченко. Экс-комбат отметил, что генерал прятался от него пять лет, но это не может продолжаться вечно.