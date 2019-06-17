В армии ДНР сообщили о бое с украинскими военными в районе Донецкого аэропорта

Под Донецком произошло боестолкновение между украинскими военными и Народной милицией самопровозглашенной ДНР. Об этом накануне вечером сообщил спикер оборонного ведомства Даниил Безсонов.

Представитель Народной милиции рассказал, что бой завязался после того, как Вооруженные силы Украины начали обстреливать территорию Донецкого аэропорта. «Наши военнослужащие держат оборону на своих позициях. Все в штатном режиме», — отметил Безсонов.

Также ситуацию прокомментировал Владислав Бердичевский, депутат Народного Совета республики. «В Донецке обострение в районе аэропорта. Весь город слышит, с 2015 года такого не было», - процитировало парламентария интернет-издание «Русская весна».

Ранее в понедельник сообщалось, что в ДНР выступили с экстренным заявлением в связи с атаками противника по окрестностям Донецка.