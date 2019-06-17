"Обвинять прессу в измене опасно", - отреагировали в NYT на высказывания Трампа
17 июня 2019, 07:24 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники газеты New York Times ответили на обвинения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в государственной измене после материала о готовности кибератак в отношении России. По словам главы государства, журналисты - "неудачники, трусы и враги народа".
"Обвинять прессу в измене опасно. Мы описали статью правительству до публикации. Как отмечает наша история, представители национальной безопасности президента Трампа заявили, что не было никаких опасений", - написано в Twitter издания.
Сам американский лидер заявил, что сотрудники газеты пытаются писать любые истории, даже плохие и неправдивые для США.