"Обвинять прессу в измене опасно", - отреагировали в NYT на высказывания Трампа

Сотрудники газеты New York Times ответили на обвинения президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в государственной измене после материала о готовности кибератак в отношении России. По словам главы государства, журналисты - "неудачники, трусы и враги народа".

"Трусы и враги народа...", -Трамп опроверг информацию о кибератаках на Россию

"Обвинять прессу в измене опасно. Мы описали статью правительству до публикации. Как отмечает наша история, представители национальной безопасности президента Трампа заявили, что не было никаких опасений", - написано в Twitter издания.

Сам американский лидер заявил, что сотрудники газеты пытаются писать любые истории, даже плохие и неправдивые для США.