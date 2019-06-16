Израиль назвал будущий поселок на Голанах в честь Трампа

Правительство Израиля провело на Голанских высотах символическую церемонию открытия знака с названием "Рамат-Трамп" на месте, где предполагается возвести поселок в честь главы Вашингтона.

Об этом сообщает РИА Новости. С иврита название поселка переводится как "Высота Трампа". Так власти хотят отблагодарить лидера Соединенных штатов Америки за признание Голанских высот территорией Израиля.

"Мы собираемся создать новое поселение, чего не было много лет, и назвать его в честь американского президента Дональда Трампа", - цитирует издание Haaretz израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Напомним, в 1967 году Израиль захватил у Сирийской Арабской Республики часть Голанских высот и аннексировал ее в 1981 году. В марте 2019 года глава США подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанами.