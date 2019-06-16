Русскоязычный экс-мэр Риги уклончиво комментирует свое участие во внеочередных выборах

Лидер партии «Согласие» и русскоязычный экс-мэр Риги Нил Ушаков, который «заседает» теперь в Брюсселе, очень уклончиво комментирует свое участие во внеочередных выборах в Рижскую думу. Сделка состоялась: «русский мэр» отдает Ригу латышским партиям



Латвийские СМИ «поймали» Нила Ушакова в Риге, когда экс-мэр решил отдохнуть от «трудов праведных» в Брюсселе.

На вопрос о том, могут ли партия «Согласие» и партия «Честь служить Риге» объединиться на внеочередных выборах в Рижскую думу, Ушаков ответил, что решение об этом будет принято, если дело дойдет до внеочередных выборов.

На другой вопрос о том, может ли он сам стать кандидатом на внеочередных выборах, экс-мэр ответил: «С одной стороны, это вопрос членам партии. С другой стороны, я только что участвовал в сложных выборах, получил явную поддержку избирателей, чтобы работать в Европейском парламенте».

Ключевое слово в комментариях Нила Ушакова – работать в Европарламенте. Вот только, где же эта «работа»? По словам очевидцев, на заседаниях в ЕП кресло Нила Ушакова пустует! Кстати, за один день заседаний новым депутатам ЕП платят более 300 евро.

Позвольте, г-н Ушаков обещал защищать интересы рижан!!! Нил Валерьевич, как же так?