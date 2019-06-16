Президент США Дональд Трамп в очередной раз обрушился с критикой на мэра столицы Великобритании Садика Хана. Глава Вашингтона заявил, что Лондону определенно нужен новый градоначальник.

Американский лидер сделал репост записи британской журналистки и блогера Кэти Хопкинс о том, что в Лондоне менее чем за сутки в результате нападений три человека погибли, а еще трое - получили ранения.

В своем Twitter, где и размещен репост, Трамп назвал мэра Хана не иначе как "катастрофой", а также заявил, что "дальше будет только хуже". По его мнению, Лондон нуждается в новом мэре "как можно скорее".