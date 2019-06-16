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Немецкий депутат объяснил, как улучшить отношения с Россией

16 июня 2019, 08:28 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкий депутат объяснил, как улучшить отношения с Россией
фото: сайт kremlin.ru

Замглавы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи заявил, что правительство Германии "делает слишком мало" для поддержания взаимоотношений между странами. По его словам, отношения между РФ и Германией находятся в тупике и не соответствуют уровню развития обеих государств.

"...делает слишком мало, чтобы вывести отношения из тупика, в котором они находятся уже на протяжении многих лет... Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство все активнее выступает в фарватере администрации США...мира и безопасности в Европе и во всем мире невозможно добиться ни без России, ни в борьбе с ней"- передаёт слова политика РИА Новости.

Грегор Гизи отметил, что санкции, которые Запад и РФ начали вводить против друг друга только усугубили ситуации между странами. По его мнению, "взаимное прекращение было бы условием для возобновления активного движения в диалоге между Германией и Россией". Депутат отметил, что формирование успешных международных отношений основано на поддержании интересов двух сторон.

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