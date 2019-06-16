Видео: Зеленский срезал путь к машине через работающие фонтаны в Мариуполе

В Сети появилось видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский с радостной улыбкой пробегает через работающий фонтан во время визита в Мариуполь. Отмечается, что "опасный" манёвр вместе с главой государства совершили его охранники.

Согласно источнику, Зеленский выступил перед народом с речью на Театральной площади и направился к Драматическому театру. В этот момент вокруг президента собралось множество местных жителей, которые перегородили дорогу к его автомобилю, - передаёт РИА Новости.

Зеленский решил сэкономить время и сократил путь к машине через фонтан. Помимо охранников украинского лидера "освежиться" решили и некоторые жители города.