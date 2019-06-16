"Трусы и враги народа...", -Трамп опроверг информацию о кибератаках на Россию

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп опроверг информацию, опубликованную ранее в американском издании NYT о том, что спецслужбы США планируют совершить кибератаку. По данным источника, в правительстве готовилась вредоносное программное обеспечение для внедрения в российские энергосистемы.

Трамп заявил, что подобный материал можно сравнить с государственной изменой.

"...неудачники из New York Times только что сделали материал с утверждением, что США существенно усиливают кибератаки на Россию? Это фактически государственная измена некогда великой газеты...Это настоящие трусы и, без сомнения, враги народа", - высказался глава государства в Twitter.

Американский лидер добавил, что сотрудники газеты пытаются писать любые истории, даже плохие и неправдивые для США.