Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" вспомнила о новогодней программе 1999 года и о шутке музыканта и продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты.

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В прошлом веке Александр Цекало работал вместе со своей прежней женой Лолитой Милявской, у них был театр-студия «Кабаре-дуэт "Академия"». За год до нового столетия, как напомнила Микитенко, Цекало в шутку перечислял, что изменится в жизни россиян в наступающем 1999 году. "Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", — предрекал артист. Певица Лолита делала вид, что соглашается с прогнозами супруга-коллеги.

По мнению Микитенко, это говорит о том, что страну "планировали распилить рано или поздно", передает РИА Новости. Блогер также назвала независимость Украины иллюзией.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине.