Украинский блогер вспомнила, как Александр Цекало в 1999 году предрекал: "Украина отдаст Крым России"
15 июня 2019, 22:48 [ «Аргументы Недели» ]
Украинский блогер Татьяна Микитенко на фестивале "Днепровский пост" вспомнила о новогодней программе 1999 года и о шутке музыканта и продюсера Александра Цекало про Крым и Карпаты.
В прошлом веке Александр Цекало работал вместе со своей прежней женой Лолитой Милявской, у них был театр-студия «Кабаре-дуэт "Академия"». За год до нового столетия, как напомнила Микитенко, Цекало в шутку перечислял, что изменится в жизни россиян в наступающем 1999 году. "Украина отдаст Крым и еще будет приставать, чтоб Карпаты забрали", — предрекал артист. Певица Лолита делала вид, что соглашается с прогнозами супруга-коллеги.
По мнению Микитенко, это говорит о том, что страну "планировали распилить рано или поздно", передает РИА Новости. Блогер также назвала независимость Украины иллюзией.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, который состоялся после государственного переворота на Украине.