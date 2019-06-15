Мэр Риги раскритиковал решение Сейма о сносе Памятника Освободителям

Мэр Риги Дайнис Турлайс раскритиковал решение Сейма о сносе Памятника Освободителям. По мнению мэра, этот Памятник является субъектом межгосударственного договора, который заключен между Латвией и Россией.

И отвечает за международные договоры МИД, и политическая ответственность за принятые решения полностью возлагается на эту организацию.

Напомним, инициатива о сносе Памятника Освободителям возникла еще в 2017 году. Некто Угис Полис решил собрать подписи жителей Латвии за снос данного монумента.

«Памятник был открыт в 1985 году, в период советской оккупации Латвии. Он один из символов, напоминающих народу о страданиях в годы советской оккупации, до сих пор находится в Риге», - считает г-н Полис.

Неделю назад Сейм Латвии поддержал петицию о сносе Памятника.

Однако, не все депутаты Сейма и политические деятели Латвии единодушны по данному вопросу. Депутат от правящей партии Артусс Кайминьш считает, что взорвать памятник было бы неправильно! «Это суперчувствительный вопрос, поэтому нужно действовать очень мудро!»- высказал свое мнение депутат Кайминьш. Он предлагает переименовать памятник, что позволяет также договор с Россией, и назвать это место мемориалом памяти о советской оккупации.

Мэр Риги Дайнис Турлайс высказался очень критично о сносе памятника: «Когда я слышу слова о сносе памятников, сжигание книг и т.д., то вижу очень мрачные картины из истории. И думал, что люди, которые совершают это давно исчезли из нашей жизни. Таких дикарей уже просто не существует! Но оказывается, что история повторяется. Мы это можем теперь увидеть все это в реальности».