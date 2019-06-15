Военный эксперт: почему украинцев не пускают в Керченский пролив

Изменение уведомительной системы прохода через Керченский пролив на разрешительную со стороны России вызвано постройкой Крымского моста. После присоединения полуострова РФ может вводить разные режимы в своих территориальных водах.

Ситуацию объяснил военный специалист, руководитель Экспертного совета по обороне Государственной думы Борис Усвяцов, сообщает News.ru.

"В связи с тем, что основа и опоры моста очень дорогостоящие и ранимые, российское государство решило, что теперь проход будет разрешительным для всех судов. Чтобы не дай бог пьяный капитан не врезался снова в опору", - рассказал эксперт.