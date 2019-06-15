Российский политик Алексей Пушков не верит президенту Украины Владимиру Зеленскому, пообещавшему инвестиции и поддержку малого бизнеса в Донбассе.

Зеленский ранее совершил поездку в Донецкую область и заявил о подготовке законопроектов, направленных на развитие малого и среднего бизнеса в регионе. Он также заявил, что в ближайшее время в инфраструктуру Донбасса ожидаются вливания от иностранных инвесторов.

"Слова, слова, слова...", - высказался по этому поводу Пушков. Сенатор считает, что в условиях войны на Донбассе никаких инвестиций не может быть.

"Зеленский анонсировал поддержку малого и среднего бизнеса в Донбассе, а также иностранные инвестиции в его инфраструктуру. Для начала он должен прекратить обстрелы Донбасса, а не рисовать миражи инвестиций, которых в условиях войны в любом случае не будет", - написал Пушков в Твиттер.