Компания "Укртансгаз" не может расплатиться по контрактам на закупку газа для собственных нужд и предупредила, что "голубое" топливо заканчивается и его хватит только до 24 июня. "Укртансгаз" заявляет о надвигающейся чрезвычайной ситуации на Украине из-за нехватки газа.

Киев предложил Медведчуку поставлять газ на Украину из России через частную компанию

По данным организации, задолженность за март-апрель текущего года составила уже более 150 миллионов долларов. Уже существует вероятность приостановки работы компании, передает ТАСС.

Финансовые проблемы компании "Укртрансгаз" связывает с установленными в конце 2018 года необоснованных временных тарифов, которые позволяют рассчитываться за использованный газ только на 60%.

На Петербургском экономическом форуме 7 июня глава "Газпрома" Алексей Миллер предложил Украине скидки на газ. Киев даже думать и считать не стал, сразу отказался. Сейчас Украина покупает российский газ не напрямую, а через Европу.