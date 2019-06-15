Новый премьер Молдавии Майя Санду готова к сотрудничеству с Россией

Новый премьер-министр Молдавии Майя Санду объявила о готовности к сотрудничеству с Россией. По словам Санду молдавские власти открыты к экономическому и торговому взаимодействию с РФ.

Правительство Майи Санду в субботу, 15 июня, проводит первое заседание. Новый премьер Молдовы заявила о готовности сотрудничать с Россией, но и отметила, что сейчас основная программа правительства — соглашение об ассоциации с Европейским союзом.

Конституционный суд (КС) Молдавии в субботу, 15 июня, признал легитимность правительства и парламента, - передает ТАСС. Сегодня состоялось заседание КС и по окончании председатель Михаил Поалелунжь объявил об отмене своих решений от 7-9 июня, которые спровоцировали политический кризис в стране.

Напомним, отношения между Россией и Молдавией ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдавии ратифицировал соглашение о евроассоциации. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдавию поступит реэкспорт товаров из Евросоюза, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.