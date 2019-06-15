Путин подарил Си Цзиньпину на день рождения российское мороженое

Президент России Владимир Путин до официального начала саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения и подарил ему российское мороженое.

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин высоко оценил роль Си Цзиньпина в развитии российско-китайских отношений и отметил успех недавнего визита политика в Россию. Он также выразил уверенность в том, что в дальнейшем развитие двусторонних связей будет продолжаться, передает РИА "Новости".

Отмечается, что Путин решил преподнести Цзиньпину в качестве подарка на 66-летие целый ящик российского мороженого. Председатель КНР обрадовался, увидев презент.