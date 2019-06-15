Республиканец Майкл Конэуэй заявил, что руководству Соединенных Штатов Америки необходимо провести "оценку военных потребностей балтийских стран" для противостояния "российской агрессии".

По мнению политика, США следует возглавить усилия по выработке стратегии, которая была бы направлена на укрепление сотрудничества с Литвой, Латвией, Эстонией, союзниками по Североатлантическому альянсу и прочими региональными партнерами с целью сдерживания агрессии со стороны РФ в Балтийском регионе.

Законопроект с таким предложением Конэуэй внес на рассмотрение конгресса. Республиканец убежден, что Вашингтон должен изучить возможность предоставления странам региона подвижных ЗРК дальнего действия, передает RT.