Медведчук считает, что для обмена пленными в Донбассе достаточно недели, и это зависит от Зеленского

Украинский политик Виктор Медведчук считает, что для обмена пленными в Донбассе по принципу "всех установленных на всех установленных" достаточно пять-семь дней, главное - нужна поддержка президента Украины Владимира Зеленского.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения пленных будет продолжен. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что процесс обмена удерживаемыми лицами должен возобновиться после выборов президента на Украине, - напоминает РИА Новости.

"Чтобы использовать принцип "всех установленных на всех установленных", а с этим согласны в Донецке, Луганске, есть поддержка и в Москве, необходимо буквально 5‒7 дней. Нужна только политическая воля Киева, то есть власти, которую на Украине возглавляет господин Зеленский", - написал 14 июня Медведчук на своей странице в Twitter.