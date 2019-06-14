На Украине суд арестовал экс-главу ЦИК ДНР

На Украине Шевченковский районный суд Киева 14 июня арестовал экс-главу Центральной избирательной комиссии самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Романа Лягина.

Депутат Верховной Рады Наталья Веселова ранее заявляла, что Лягин бежал из ДНР по программе СБ Украины "Тебя ждут дома", вернулся в страну и стал ценным свидетелем.

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала бывшего председателя ЦИК ДНР Лягина за организацию и проведение референдума в республике в мае 2014 года. На Украине Лягин обвиняется по статье "государственная измена". Ему грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.

Официальный представитель генпрокуроры Украины Лариса Сарган сообщила, что Лягин арестован без права внесения залога.