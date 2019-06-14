В США от огнестрельного ранения погиб российский спортсмен

Стало известно, что в Лос-Анджелесе (США) застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова. Отмечается, что инцидент произошёл в понедельник, 10 июня, убийца уже найден.

"Из СМИ узнали о трагической гибели в Лос-Анджелесе российского гражданина Дмитрия Кольцова. Консульский отдел посольства выясняет обстоятельства произошедшего, направил запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками...", - сообщили в пресс-службе дипмиссии РИА Новости.

В убийстве обвиняется Ретт Маккензи Нельсон. По данным следствия, мужчина выстрелил в спортсмена из окна автомобиля, Кольцов скончался на месте.

Российскому чемпиону был 31 год. Дмитрий Кольцов входил в состав сборных Москвы и России. На его счету победы в Кубке России и чемпионате России по сноуборду.