В аэропорту Душанбе Путина встретил глава Таджикистана Эмомали Рахмон

Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе на саммит "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА). Отмечается, что российского лидера у трапа самолёта встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Глава государства провёл с Владимиром Путиным краткую беседу прямо в аэропорту. Вечером президент России будет присутствовать на неформальном обеде в честь глав делегаций от имени главы Республики. Позже ожидается встреча лидеров двух стран, - передаёт РИА Новости.

В субботу, 15 июня, откроется саммит СВМДА, где Владимир Путин выступит на пленарной сессии и проведёт несколько встреч "на ногах" с главами ряда стран.