В аэропорту Душанбе Путина встретил глава Таджикистана Эмомали Рахмон
14 июня 2019, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]
Президент РФ Владимир Путин прибыл в столицу Таджикистана Душанбе на саммит "Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии" (СВМДА). Отмечается, что российского лидера у трапа самолёта встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Глава государства провёл с Владимиром Путиным краткую беседу прямо в аэропорту. Вечером президент России будет присутствовать на неформальном обеде в честь глав делегаций от имени главы Республики. Позже ожидается встреча лидеров двух стран, - передаёт РИА Новости.
В субботу, 15 июня, откроется саммит СВМДА, где Владимир Путин выступит на пленарной сессии и проведёт несколько встреч "на ногах" с главами ряда стран.