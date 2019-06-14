Как предавали Родину шпионы под прикрытием второй древнейшей профессии

У работы репортёра и разведчика немало общего. И тот и другой работают с людьми, добывают информацию. Поэтому шпионы всех стран так любят пользоваться журналистской «крышей». О знаменитых разведчиках-журналистах, таких как Рихард Зорге или Ким Филби, написаны книги и сняты фильмы. А вот о предателях-перебежчиках сообщается лишь в скупых строках приговоров, например, о двух изменниках, работавших под журналистским прикрытием, – Михаиле Буткове и Юрии Швеце.



Для разведчика журналистская «крыша» – самая лучшая. Не зря же половина директоров Службы внешней разведки России (СВР) – Примаков и Лебедев раньше работали под этим прикрытием. И в других странах бывшие журналисты делали неплохую карьеру в разведке. Например, нынешний директор ЦРУ Джина Хаспел, которая 15 лет шпионила против СССР.



Как правило, профессия журналиста вызывает уважение, это хороший общественный статус, который располагает к вам нужных людей. Как и священнику, работнику прессы нередко открываются души людей. Но некоторые этим злоупотребляют не в пользу своей Родины.



Мише Буткову на роду было написано стать разведчиком и продолжить славную шпионскую династию. Ведь родился он в 1958 году в семье полковника Главного разведывательного управления (ГРУ). Всё у него в карьере складывалось хорошо, пока не начались проблемы с женой. Он завёл себе новую бабу, которая и склонила его к предательству ради жизни в капиталистической Норвегии. В итоге он сдал всех своих коллег-разведчиков, которых знал.



Похожая судьба сложилась и у Юрия Швеца, который покинув разведку решил издать книгу «Вашингтонская резидентура. Моя жизнь шпиона КГБ в Америке», которую опубликовал за границей, раскрыв в ней государственные секреты. При этом Швец не забывает всякий раз напоминать, что он лично знал президента России, поскольку учился вместе с ним на разведчика.



Подробности читайте в свежем номере "Аргументов недели".



