Американцы списывают нафталиновые бомбардировщики

В ВВС США возникла критическая проблема с боеготовностью парка тяжёлых бомбардировщиков В-1В. Из формально имеющихся 62 машин реально способны летать только 9, а полностью боеспособны и вовсе единицы. Доходит до того, что экипажи с этих самолётов переводят и переучивают на другие типы.



В-1В «Лансер» можно считать не очень счастливым самолётом. Разработан он был при Рейгане на базе куда более скоростного и амбициозного прототипа В-1А, отменённого Картером. Формально сверхзвуковой – но в реальности его скорость лишь чуть больше звуковой на большой высоте – 1300 км/час. Изначально планировавшийся к оснащению крылатыми ракетами, но не получивший их вообще. А управляемые ядерные ракеты малой дальности, которые он нёс, сняли с вооружения, так и не создав замены. Ему была поручена функция «прорывателя» советской ПВО – но серьёзных шансов на это у него не было. Как, впрочем, и у «невидимого» В-2А. В конечном итоге В-1В, нёсший только ядерные бомбы, и вовсе был переделан в неядерные носители, причём окончательно. Этот самолёт часто сравнивают с Ту-160, потому что машины создавались примерно в одни годы.



Американский бомбардировщик долгое время страдал от неполадок и аварий. Но его любят экипажи – за удобство и лёгкость пилотирования, лётные качества и хорошую маневренность для такого большого самолёта. В конечном итоге «поголовье» В-1В из сотни машин ужалось до 62 и медленно сокращается, хотя самолёт списывать пока не собираются и продолжают модернизации.



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