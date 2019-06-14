Впервые русские начали играть за Китай

В Восточно-Китайском море произошло опасное сближение двух боевых кораблей – американского ракетного крейсера (РКР) «Ченселлорвиль» и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» Тихоокеанского флота. По мнению телекомпании CNN, впервые в этом регионе русские начали играть за Китай, что в будущем грозит флоту США серьёзными проблемами.



И российский, и американский корабли имеют 1-й ранг и выпущены примерно в одно время – в 1988–1989 годах. Оба сходного водоизмещения, но американец чуть больше – наш 7,5 тыс. т, крейсер США – 9,8 тыс. тонн. Наш корабль прочнее, потому что весь стальной. И вообще этот проект считается очень надёжным в российском ВМФ. Американец похлипче – его надстройка из лёгких сплавов, она имеет пробле

мы с прочностью. Но при столкновении на полном ходу мало бы не показалось обоим, и разбирательство было бы жёстким.



До столкновения и вправду было недалеко – корабли разошлись всего в 40–50 м друг от друга. Если разбираться, чья на самом деле вина, то можно сказать, что американцы виноваты больше. Есть международные правила предупреждения столкновений судов в море МППСС-72. Они весьма чётко расписывают ситуации расхождения и действия в этом случае. Так вот, Правила 15 и 16 МППСС говорят, что судно, имеющее другое по правой стороне, обязано уступить дорогу и не должно пересекать его курс по носу. Оно должно сбросить ход или повернуть под корму помехе справа.



Нельзя сказать, что никакой вины нет и за нашим БПК. В Правиле 17 п. 2 написано, что если судно, обязанное уступить, не делает этого, то обгоняющий должен предпринять манёвр, избегающий столкновения. А здесь наши проскочили с ветерком мимо на грани фола, показав и искусство кораблевождения, и лихость с наглостью.



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