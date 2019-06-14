Слушания об экстрадиции Ассанжа назначены на конец февраля 2020 года
14 июня 2019, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 14 июня, стало известно, что пятидневные слушания по запросу руководства США об экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля будущего года.
Об этом сегодня сообщил судья в рамках процедурного заседания в Вестминстерском магистратском суде Лондона, где рассматривается вопрос об экстрадиции Ассанжа, передает ТАСС.
Адвокаты журналиста согласились с датами, которые были предложены суду британской прокураторой. Отмечается, что до основных слушаний, которые будут идти в течение пяти дней, суд проведет два процедурных заседания: одно состоится в октябре, а другое – в декабре.