Слушания об экстрадиции Ассанжа назначены на конец февраля 2020 года

В пятницу, 14 июня, стало известно, что пятидневные слушания по запросу руководства США об экстрадиции основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля будущего года.

Об этом сегодня сообщил судья в рамках процедурного заседания в Вестминстерском магистратском суде Лондона, где рассматривается вопрос об экстрадиции Ассанжа, передает ТАСС.

Адвокаты журналиста согласились с датами, которые были предложены суду британской прокураторой. Отмечается, что до основных слушаний, которые будут идти в течение пяти дней, суд проведет два процедурных заседания: одно состоится в октябре, а другое – в декабре.