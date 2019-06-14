Бывший начальник Генштаба ВСУ перечислил условия прекращения войны в Донбассе

Виктор Муженко, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, перечислил условия, необходимые для прекращения конфликта в Донбассе. По данному вопросу военный высказался в разговоре со СМИ.

По словам экс-главы Генштаба ВСУ, которого процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор», для того, чтобы на восток Украины пришел мир, требуются поддержка международного сообщества и способность страны «противостоять агрессии». Бывшей советской республике нужны сильные армия и экономика, добавил Виктор Муженко.

Официальный Киев обвиняет Россию в «агрессии» на территории Донбасса. Москва подобные утверждения отрицает.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали видео с последствиями применения украинскими военными запрещенного оружия против самопровозглашенной ЛНР.