Бывший начальник Генштаба ВСУ перечислил условия прекращения войны в Донбассе
14 июня 2019, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]
Виктор Муженко, бывший начальник Генштаба Вооруженных сил Украины, перечислил условия, необходимые для прекращения конфликта в Донбассе. По данному вопросу военный высказался в разговоре со СМИ.
По словам экс-главы Генштаба ВСУ, которого процитировал интернет-ресурс «ПолитНавигатор», для того, чтобы на восток Украины пришел мир, требуются поддержка международного сообщества и способность страны «противостоять агрессии». Бывшей советской республике нужны сильные армия и экономика, добавил Виктор Муженко.
Официальный Киев обвиняет Россию в «агрессии» на территории Донбасса. Москва подобные утверждения отрицает.
Ранее сегодня сообщалось, что в сети опубликовали видео с последствиями применения украинскими военными запрещенного оружия против самопровозглашенной ЛНР.