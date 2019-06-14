В Совфеде прокомментировали заявление экс-президента Хорватии о санкциях против РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков оценил заявление экс-президента Хорватии Степана Месича о том, что антироссийские санкции нанесли серьезный ущерб экономике его страны.

Российский политик отметил, что в рамках выборов в Европарламент можно было услышать много здравых и правильных заявлений со стороны европейских политических деятелей относительно антироссийских санкций. Цеков в беседе с RT отметил, что было бы лучше, если бы заявления, подобные тому, которое ранее сделал Степан Месич, озвучивали действующие главы стран. Он отметил, что все политики "прозревают" только после ухода в отставку.

Сергей Цеков добавил, что больше, чем Россия, страдают те, кто продолжает санкционную политику в отношении нашей страны.