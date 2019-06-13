Министра иностранных дел Латвии затравили в социальных сетях за Россию
13 июня 2019, 21:12 [«Аргументы Недели», Татьяна ТИМУКА, спецкор в странах Прибалтики ]
Главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевича буквально затравили в социальных сетях за поздравление россиян с Днем России.
Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич опубликовал поздравление на русском языке.
«Поздравляю россиян с Днем России. Желаю нашим соседям мира, успехов, укрепления и развития гражданского общества».
Но не всем латвийцам понравилось такое поздравление: многие подписчики г-на Ринкевича выражают негодование. Как мог министр иностранных дел Латвии писать посты на русском языке!?
Пользователь Дзинтра Штокмане: «Если бы знала, то не стала бы голосовать за вас! Если уже власть сотрудничает с Россией, то зачем тут тогда НАТО? Нация не прощает предателей!»
«Не нужно возвышать этих дегенеративных варваров, используя их мусорный язык, Эдгар»,- написал другой пользователь.
«Почти все правильно, только успехов желать не нужно было. Это как желать успехов убийцам и террористам»,- поделился мнением еще один подписчик.
А мне, как журналисту и коренной рижанке хочется сказать всем этим подписчикам: «Господа, вы глупы! Глупы в своей злобе! Отвяжитесь от Ринкевича! Доброе отношение к соседу еще никому не помешало!»