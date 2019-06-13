Министра иностранных дел Латвии затравили в социальных сетях за Россию

Главу МИД Латвии Эдгарса Ринкевича буквально затравили в социальных сетях за поздравление россиян с Днем России.

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич опубликовал поздравление на русском языке.

«Поздравляю россиян с Днем России. Желаю нашим соседям мира, успехов, укрепления и развития гражданского общества».

Но не всем латвийцам понравилось такое поздравление: многие подписчики г-на Ринкевича выражают негодование. Как мог министр иностранных дел Латвии писать посты на русском языке!?

Пользователь Дзинтра Штокмане: «Если бы знала, то не стала бы голосовать за вас! Если уже власть сотрудничает с Россией, то зачем тут тогда НАТО? Нация не прощает предателей!»

«Не нужно возвышать этих дегенеративных варваров, используя их мусорный язык, Эдгар»,- написал другой пользователь.

«Почти все правильно, только успехов желать не нужно было. Это как желать успехов убийцам и террористам»,- поделился мнением еще один подписчик.

А мне, как журналисту и коренной рижанке хочется сказать всем этим подписчикам: «Господа, вы глупы! Глупы в своей злобе! Отвяжитесь от Ринкевича! Доброе отношение к соседу еще никому не помешало!»